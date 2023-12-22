الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

دمياط
دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 10 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12583 طنًا تشمل: 6155 طن اسمنت معبأ، و3065 أطنان يوريا، و766 طن ملح معبأ، و1697 طن رمل، و900 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20608 أطنان تشمل: 14390 طن قمح، 2141 طن خردة، 434 طن خشب زان، و185 طن زيت طعام، و478 طن حديد، 1670 طن ذرة، 1310 أطنان بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 449 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1621 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143744 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306068 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3914 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي وطنطا وشبرا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية وعدد 7 وحدات نهرية (بارج) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي (2340 طن) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالى (2479 طن) من القمح متجهه إلى المنيا وامبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5530 شاحنة.

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