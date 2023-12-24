تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 821 شاحنة و65 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 456 شاحنة و45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 365 شاحنة و20 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتان أمل ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية وغادرت السفينتان سينا وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 2200 طن بضائع و250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وأيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1510 ركاب بموانئها.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أعلنت عن إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 20 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.



كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.



وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر مساء أمس، عن إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

حيث يقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.