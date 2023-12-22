تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1017 شاحنة و155 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 474 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 543 شاحنة و15 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن هي: أمل، دليلة وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتان الرياض والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا والحرية وغادرت أربع سفن هي SUNNY HOLG، أمل، دليلة وبوسيدون إكسبريس .

تداول 2100 طن بضائع و251 شاحنة بميناء نويبع

كما تم تداول 2100 طن بضائع و251 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وأيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1585 راكبًا بموانيها، وذلك يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023.

سبق وأكد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة تأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية.

وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

كانت هيئة موانئ البحر الأحمر، قد أعلنت عن عدد من الوظائف الشاغرة، منها ربان قاطرة بحرية- مهندس ميكانيكي بحرى - وفنى ميكانيكي بحرى.

وأعلن معهد تدريب الموانئ عن الاختبارات النظرية والعملية للوظائف المتاحة بهيئة موانئ البحر الأحمر والتي ستعقد بمقرها بالإسكندرية.