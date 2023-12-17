موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 484 ألف طن خلال نوفمبر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تحقيق تداول 484 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 285 ألف طن بنسبة زيادة 39% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2022 كما حققت زيادة بنسبة 43% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 199 ألف طن.



شهد ميناء سفاجا تداول 333 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 ألف طن وصادر 156 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 41 ألف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 ألف طن بضائع بكمية وارد 16 ألف طن وصادر 34 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 ألف طن فوسفات.



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة تأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.