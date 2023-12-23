حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 1 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22358 طنًا تشمل: 2800 طن أسمنت معبأ، 5437 طن يوريا، و14121 طن ملح معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30766 طنًا تشمل: 10123 طن قمح، و1100 طن خردة، و3406 أطنان حديد، و6917 طن ذرة، و9220 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 799 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 623 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2003 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 145372 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 302877 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3683 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3169 شاحنة.