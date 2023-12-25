فصائل فلسطينية: قصفنا حشودًا عسكرية إسرائيلية بمحاور التقدم شرق خان يونس

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الإثنين، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، عن قصف حشود عسكرية إسرائيلية بمحاور التقدم شرق خان يونس.

قصف تمركز لآليات عسكرية إسرائيلية بجحر الديك

وكانت الفصائل الفلسطينية أكدت أنها قصفت تمركزًا لآليات عسكرية إسرائيلية بجحر الديك شرقي المنطقة الوسطى في قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلنت الفصائل عن استهداف قوة خاصة لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة، وبيّنت وقوع عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات في المنطقة شمالي قطاع غزة.