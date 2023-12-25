الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفصائل الفلسطينية: قصفنا تمركزًا لآليات عسكرية إسرائيلية بجحر الديك

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أكدت الفصائل الفلسطينية أنها قصف تمركزًا لآليات عسكرية إسرائيلية بجحر الديك شرقي المنطقة الوسطى في قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكانت الفصائل، أمس السبت، أعلنت عن استهداف قوة خاصة لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة، وبيّنت وقوع عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات في المنطقة شمالي قطاع غزة.

وقالت إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية في منطقة جحر الديك، شرقي المنطقة الوسطى في قطاع غزة، مضيفة أنها تمكنت من تدمير 5 دبابات وقتل 4 جنود إسرائيليين على الأقل.

الفصائل الفلسطينية آليات عسكرية إسرائيلية جحر الديك قطاع غزة

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