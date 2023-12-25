سؤال برلمانى حول استعدادات الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

تقدم النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان حول استعدادات الحكومة لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد، والذي يحمل اسم "JN.1".

تفشي متحور جديد من فيروس كورونا



وقال النائب عبدالوهاب خليل إن حالة من القلق سادت لدى المواطنين بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم "JN.1"، والتي أكدت أن هذا المتحور سريع الانتشار؛ وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة أن تكون على أتم الاستعداد لمواجهة هذا المتحور، ويكون ذلك من خلال دراسته وتحديد خطورته ومدى انتشاره.



وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن هذا التوقيت يعد موسمًا لانتشار الفيروسات بجميع أنواعها، لذا من المهم الانتباه لهذا المتحور الذي وصف بأنه سريع الانتشار لتجنب أي مشكلات قد تحدث، لافتًا إلى أنه بحسب ما تم إعلانه فإن متحور "JN.1" يمكنه أن يصيب أي شخص، ولكن تظل هناك فئات أكثر عرضة للإصابة به، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأشار "خليل" إلى أن هناك طرقًا للوقاية والحفاظ على النفس من الفيروسات التي تنشط في مثل هذا التوقيت، ولعل أبرزها فيروس "JN.1"، ويكون ذلك من خلال الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة، غسل اليدين جيدًا، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تمنع تفشي المتحور.