الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: مخرجات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يجب أن تكون أرقامًا كبيرة وليست تقليدية

حسام الخولي
حسام الخولي

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والممتدة لنحو 460 كيلو مترًا، هي منطقة مميزة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الخولي إلى أنه تم عمل تشريعات خاصة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بعيدًا عن البيروقراطية والروتين اللذين يتسببان في التعطيل بعض الشيء، مضيفًا: "من حقنا أن نعرف النتائج التي حدثت منذ 9 سنوات".

وأعرب رئيس برلمانية مستقبل وطن، عن استعداد مجلس الشيوخ لتقديم أي شيء لصالح هذه المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، قائلًا: "المخرجات من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يجب أن تكون أرقامًا كبيرة وليست أرقاما تقليدية".

وكشف التقرير عن أن تلك المشروعات تساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، حيث بلغ حجم الاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية وفق بيانات رسمية ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة، ملف الاستثمار الأجنبي في المنطقة الاقتصادية قناة السويس وإقامة مصانع جديدة من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، ما حققته مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية، قائلًا: مصر حققت طفرة حقيقية، اكتفاء ذاتيًا من الطاقة وبنسب كبيرة وضخمة للغاية، رغم زيادة عدد السكان بشكل كبير، منوهًا بمشاريع الطاقة في مصر سواء في الغاز الطبيعي أو الكهرباء والربط الكهربائي أو إنتاج الهيدروجين الأخضر أو الاتجاه للطاقة النووية.

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