أولياء أمور: جداول امتحانات "الترم" الأول بمحافظة القاهرة لم يراع عيد الميلاد

اشتكي أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية من جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول، بعد اعتمادها من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وعبر أولياء الأمور عن استيائهم وغضبهم الشديد، بسبب جداول المرحلة الابتدائية بمحافظة القاهرة، وقالت فاطمة فتحي ولية أمر، أن وضع جداول المرحلة الابتدائية بداية من يوم 2 يناير المقبل، مخالف للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المقرر بانتهاء الفصل الدراسي الأول يوم 4 يناير.

وأكدت ولية الأمر، أن الجدول لم يراع عيد الميلاد للأخوة المسيحين، حيث إن طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، سيخوضون امتحان الترم يوم 2 يناير المواد الأساسية (8 مواد)، ومن المقرر انتهاء الدراسة في 4 يناير والامتحانات 9 يناير وبذلك حرم الطالب من المراجعة رغم معرفة الجميع الكم الكبير لمقرر منهج المنظومة المطورة.

عقد امتحان "الكونكت بلس"

وأضافت، ازداد استياء أولياء الأمور، بسبب إبلاغ المدارس بعقد امتحان "الكونكت بلس" المنظومة الجديدة والمستوى للمنظومة القديمة، غدا الثلاثاء، مما تسبب فى خلق حالة من التوتر والغضب حتى لدى المدرسين، لأن المتعارف عليه أن الأسبوع الحالي أسبوع العملي وأن امتحان المستوى يسبق امتحان الترم بأيام .

"مفيش وقت للمراجعة"

وقالت عبير عبدالحي، ولية أمر اخرى، أن الجدول فاجأهم، بضرورة الانتهاء من المنهج الدراسي، وتابعت "مفيش وقت للمراجعة".

وأكدت ولية الأمر، أن المنهج من المقرر ان ينتهي نهاية الشهر الجاري، وفقا للخريطة الزمنية، وخطة توزيع المنهج، وتساءلت كيف يتم عقد الاختبارات اول شهر يناير.

من جانبه شدد وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، على مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات، ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، بدأ الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد في يوم 30 سبتمبر 2023 وسيستمر إلى يوم الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2024، فيما سوف تبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لعام 2023 -2024 لكافة صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وكذلك امتحان القدارات الأساسية لجميع صفوف النقل في مدارس التعليم الفنى (جدارات) في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

وبداية إجازة نصف العام الدراسي تكون يوم 27 يناير 2024، وستستمر لمدة أسبوعين وستنتهي في يوم الخميس 8 فبراير 2024.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي 2023 -2024 والذي سوف يبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وسيستمر إلى يوم الخميس 6 يونيو 2024.