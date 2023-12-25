الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أولياء أمور: جداول امتحانات "الترم" الأول بمحافظة القاهرة لم يراع عيد الميلاد

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

اشتكي أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية من جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول، بعد اعتمادها من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وعبر أولياء الأمور عن استيائهم وغضبهم الشديد، بسبب جداول المرحلة الابتدائية بمحافظة القاهرة، وقالت فاطمة فتحي ولية أمر، أن وضع جداول المرحلة الابتدائية بداية من يوم 2 يناير المقبل، مخالف للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المقرر بانتهاء الفصل الدراسي الأول يوم 4 يناير.

وأكدت ولية الأمر، أن الجدول لم يراع عيد الميلاد للأخوة المسيحين، حيث إن طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، سيخوضون امتحان الترم يوم 2 يناير المواد الأساسية (8 مواد)، ومن المقرر انتهاء الدراسة في 4 يناير والامتحانات 9 يناير وبذلك حرم الطالب من المراجعة رغم معرفة الجميع الكم الكبير لمقرر منهج المنظومة المطورة.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسوم الامتحانات بجميع المدارس

عقد امتحان "الكونكت بلس"

وأضافت، ازداد استياء أولياء الأمور، بسبب إبلاغ المدارس بعقد امتحان "الكونكت بلس" المنظومة الجديدة والمستوى للمنظومة القديمة، غدا الثلاثاء، مما تسبب فى خلق حالة من التوتر والغضب حتى لدى المدرسين، لأن المتعارف عليه أن الأسبوع الحالي أسبوع العملي وأن امتحان المستوى يسبق امتحان الترم بأيام .

 "مفيش وقت للمراجعة"

وقالت عبير عبدالحي، ولية أمر اخرى، أن الجدول فاجأهم، بضرورة الانتهاء من المنهج الدراسي، وتابعت "مفيش وقت للمراجعة".

وأكدت ولية الأمر، أن المنهج من المقرر ان ينتهي نهاية الشهر الجاري، وفقا للخريطة الزمنية، وخطة توزيع المنهج، وتساءلت كيف يتم عقد الاختبارات اول شهر يناير.

من جانبه شدد وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، على مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات، ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، بدأ الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد في يوم 30 سبتمبر 2023 وسيستمر إلى يوم الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2024، فيما سوف تبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لعام 2023 -2024 لكافة صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وكذلك امتحان القدارات الأساسية لجميع صفوف النقل في مدارس التعليم الفنى (جدارات) في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

txt

أساس دخول الامتحانات.. أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وبداية إجازة نصف العام الدراسي تكون يوم 27 يناير 2024، وستستمر لمدة أسبوعين وستنتهي في يوم الخميس 8 فبراير 2024.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي 2023 -2024 والذي سوف يبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وسيستمر إلى يوم الخميس 6 يونيو 2024.

 

اختبارات الفصل الدراسي الأول جداول المرحلة الابتدائية محافظ القاهرة خريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023 2024 الفصل الدراسي الأول عقد امتحان الكونكت خريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

مواد متعلقة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام الترم الأول 2024

"تعليم القاهرة": عقد امتحان المستوى الرفيع لطلاب "الثالث الإعدادي" 2 يناير المقبل

"حجازى" يشدد على تكثيف المتابعة الدورية يوميًا للمدارس وتسجيل الغياب الإلكترونى

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

حجازي: التعليم الفنى مستقبل مصر

"التعليم": لدينا 76 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ونسعى للتوسع

كيفية الاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023 بالتفاصيل

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء فى سوريا

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

القبض على سما المصري لتنفيذ حكم بالحبس سنة

إحالة أوراق المتهم في واقعة "طفلة الإسكندرية" إلى المفتي

أول تعليق من"تعليم القاهرة" على المطالبات بتعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس