تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري 2023

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الاثنين، في الدور نصف النهائي من المسابقة في نسختها الجديدة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، على إستاد "محمد بن زايد" بنادي الجزيرة في دولة الإمارات، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري، اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط وسط الملعب: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - حسين الشحات - بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

ستُذاع مباراة الأهلي ضد سيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD وقناة AD Sports 1 HD.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر المصري

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق الفائز من مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر، بالفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نهائي كأس السوبر المصري، والمُقرر إقامته يوم 28 ديسمبر الجاري، بينما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتشد بطولة كأس السوبر المصري في نسختها 21 الحالية، مشاركة أربع فرق لأول مرة بالتاريخ، وذلك على غرار السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق، وهم: الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر.