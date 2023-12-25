الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "طاقة النواب" تُناقش حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

النائب طلعت السويدي
النائب طلعت السويدي

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي،اجتماعا  اليوم الإثنين، تناقش اللجنة في اجتماع اليوم  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

يتضمن مشروع القانون حزمة من الحوافز غير الضريبية، منها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية

 والقانون يُعرف الهيدروجين الأخضر بأنه الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

أما مشتقات الهيدروجين الأخضر فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة، وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، تماشيًا مع التوجه الدولي في هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولي المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه يأتى كخطوة أساسية نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع عدد 23 مطور على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية بهدف التشجيع للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلى لهذه المشروعات مما يحقق المصلحة العليا لمصر.

يواصل اليوم الاثنين، مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، الأول مقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر والذى تطالب فيه النائبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر والتوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.

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