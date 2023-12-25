قتلى جيش الاحتلال يشعلون الخلافات بين نتنياهو وحكومته.. ما القصة؟

اندلع خلاف كبير بين وزراء الحكومة الإسرائيلية، خلال الاجتماع الذي عقد في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بعد أن وبخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الاقتصاد نير بركات الذي اتهم الجيش والحكومة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجنود خلال الحرب المشتعلة في قطاع غزة ما تسبب في مقتل العشرات وإصابة المئات من صفوف جيش الاحتلال، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

مشاحنات كبرى بين وزارة حكومة نتنياهو

وأفادت الصحيفة بأن اتهامات "بركات"، التي أدلى بها في تصريحات عامة، وبعد ذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أثارت موجة انتقادات من وزراء آخرين أيضًا، بما في ذلك عضو مجلس الوزراء الحربي بيني جانتس، الذي دعا الوزراء إلى عدم الإدلاء بـ"تصريحات لا أساس لها من الصحة".

وألقى الرئيس إسحاق هرتزوج خطابًا أبدى فيه علامات على عودة المشاحنات السياسية القديمة إلى الواجهة، ما أدى إلى تآكل الوحدة التي تشكلت في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وأفاد العديد من وسائل الإعلام العبرية عن تسريبات من الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي قال فيها بركات، الذي يُنظر إليه على أنه منافس مستقبلي محتمل لنتنياهو كزعيم لحزب الليكود، للوزراء إن "عدد عمليات القصف الجوي انخفض بشكل كبير، ويتم إرسال الجنود إلى المباني المفخخة".

ورد نتنياهو قائلًا: "حقيقة أنك تستمر في قول هذا لا تجعل الأمر صحيحًا، هناك اعتبارات عملية"، بينما شدد بركات على أنه لا يوجد أي اعتبار يمكن أن يبرر تعريض حياة الجنود للخطر من أجل بعض الأخلاق الوهمية، قائلًا: "عمليًا، نحن نحمي الإرهابيين، ونعرض حياة المقاتلين الإسرائيليين للخطر، والنتيجة مقتل جنود، هذا تعامل متهور مع الحرب".

وقال بركات: "يتم اختبار القيادة من خلال القدرة على تحمل الضغوط، وللأسف هذه الحكومة لا تتحمل الضغط"، بينما قال نتنياهو مبررًا سياساته: "هناك دول مواقفها يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، إذا لم نفعل ذلك، سيكون هناك في النهاية قرار من الأمم المتحدة بفرض حصار علينا، العالم كله سيكون ضدنا".

وردًا على سؤال حول انتقادات بركات، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، في وقت لاحق، إن "أي قوة تابعة للجيش الإسرائيلي على الأرض تحتاج إلى دعم جوي، لأية مهمة، تحصل على الحماية اللازمة".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه في وقت سابق، عند وصوله لحضور اجتماع مجلس الوزراء، قال بركات لوسائل الإعلام، إن الاستسلام لأي ضغط خارجي، حتى لو كان من أفضل أصدقائنا، هو خطأ فادح، في إشارة على ما يبدو إلى المخاوف الأمريكية بشأن تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين بين سكان غزة.

وتابع بركات: "من غير المقبول أن نعرض جنودنا للخطر ونرسلهم مكشوفين إلى مبان لم يتم قصفها، نحن لطيفون للغاية، وخلاصة القول هي أن جنودنا، المقاتلين، يخوضون مخاطر غير متناسبة، ونحن ندفع ثمنًا باهظًا".

وانتقد وزير التعليم، يوآف كيش، وهو عضو زميل في حزب الليكود، بركات، وألمح إلى أن وزير الاقتصاد أدلى بتصريحات مجلس الوزراء، ثم قام بتسريبها للضغط من أجل الدعاية.