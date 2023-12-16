"نمر بأوقات صعبة ومعقدة وهناك أمور لم نتعرض لها سابقًا".. خسائر جيش الاحتلال تصيبه باليأس والإحباط

عرضت قناة الغد تقريرًا يكشف مدى خسائر الجيش الإسرائيلي وإصابته بالإحباط واليأس.

"لم نمر قط بأي شيء مماثل لهذا".. هكذا وصف أطباء إسرائيليون الأوضاع في المستشفيات، فالخسائر المتواصلة ميدانيًا أجبرت قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على اتباع سياسة التضليل.

تفاوت رهيب بين الأرقام الرسمية المعلنة من جيش الاحتلال، وما تعلنه المؤسسات الصحية، ما يثبت زيف رواية الجيش حول أعداد القتلى والمصابين منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، كما أن أعداد المصابين في المستشفيات الإسرائيلية، لا سيما مع بدء العملية البرية تزداد بشكل كبير، وكلها دلائل على أن قادة الاحتلال هدفهم إرضاء الجبهة الداخلية أو حتى غرورهم، متعمدين تضليل الرأي العام الداخلي، إذ إن الكشف عن الأرقام الدقيقة، قد يكتب نهاية الحياة السياسية للكثيرين منهم.

محللون عسكريون أكدوا مرارًا أن الجانب الإسرائيلي يخفي خسائره، خاصة العدد الحقيقي لقتلاه من أجل الوضع الداخلي لأنه قد يحبط المواطنين بل ويوجهون الرأي العام إلى ما يطلقون عليه "الفضائيات المعادية".