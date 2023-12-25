الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الضاحك الباكي".. أبرز المحطات في حياة صلاح جاهين

صلاح جاهين
صلاح جاهين

استعرض برنامج "8 الصبح"، اليوم الاثنين، تقريرًا يرصد محطات في حياة الشاعر صلاح جاهين في ذكرى ميلاده.

أبرز المحطات في حياة الشاعر صلاح جاهين

  • ولد في 25 ديسمبر 1930 في حي شبرا بالقاهرة.
  • شاعر ورسام كاريكاتير وممثل.
  • عمل محررًا في عدد من المجلات والصحف وقام برسم الكاريكاتير في مجلة روز اليوسف وصباح الخير ثم جريدة الأهرام.
  • أنتج العديد من الأفلام التي تعتبر خالدة في تاريخ السينما الحديثة مثل "أميرة حبي أنا" وفيلم "عودة الابن الضال".
  • كتب سيناريو فيلم "خلي بالك من زوزو" الذي يعتبر أكثر الأفلام رواجًا في السبعينيات.
  • قمة أعماله كانت الرباعيات التي تجاوزت مبيعات إحدى طبعات الهيئة المصرية العامة للكتاب لها أكثر من 125 ألف نسخة.
  • ألّف ما يزيد عن 161 قصيدة منها "على اسم مصر" وكان مؤلفًا لأوبريت "الليلة الكبيرة" أشهر أوبريت للعرائس في مصر.
  • توفي في 21 إبريل عام 1986.
صلاح جاهين الشاعر صلاح جاهين الضاحك الباكي ذكرى ميلاده محطات

مواد متعلقة

المخرج عادل عبدالوهاب مؤسس «لازم مسرح»: المهرجان يختار «تيمات» فنية وسياسية عالمية

واشنطن بوست: الأقمار الصناعية أظهرت حجم الدمار على غزة

حزب الله: استهدفنا تجمعًا للاحتلال بمحيط "بركة ريشا" جنوبى لبنان

"أطباء بلا حدود": جيش الاحتلال اعتقل 6 من طاقم مستشفى العودة بغزة

الفصائل الفلسطينية: استهداف آليتين للاحتلال بقذيفتى "ياسين 105" فى غزة

مسئولون فلسطينيون: ارتفاع عدد شهداء الصحفيين بغزة إلى 99

إعلام إسرائيلى ينفى علاقة الاحتلال بالسفينة التى تم استهدافها قرب الهند

"القاهرة الإخبارية" ترصد الوضع الإنسانى بالسودان

الأكثر قراءة

تنفيذًا لأوامر الجن.. محاكمة دجال هتك عرض طفلة بالجيزة اليوم

"أكلوا عشاء العريس".. اعترافات المتهمين بسرقة شقة عريس في المنوفية

الأهلي يصطدم بسيراميكا في السوبر المصري بالإمارات

اليوم.. استكمال نظر معارضة نسرين طافش على حكم حبسها

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 بمديريات القاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟