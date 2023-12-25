"الضاحك الباكي".. أبرز المحطات في حياة صلاح جاهين
استعرض برنامج "8 الصبح"، اليوم الاثنين، تقريرًا يرصد محطات في حياة الشاعر صلاح جاهين في ذكرى ميلاده.
أبرز المحطات في حياة الشاعر صلاح جاهين
- ولد في 25 ديسمبر 1930 في حي شبرا بالقاهرة.
- شاعر ورسام كاريكاتير وممثل.
- عمل محررًا في عدد من المجلات والصحف وقام برسم الكاريكاتير في مجلة روز اليوسف وصباح الخير ثم جريدة الأهرام.
- أنتج العديد من الأفلام التي تعتبر خالدة في تاريخ السينما الحديثة مثل "أميرة حبي أنا" وفيلم "عودة الابن الضال".
- كتب سيناريو فيلم "خلي بالك من زوزو" الذي يعتبر أكثر الأفلام رواجًا في السبعينيات.
- قمة أعماله كانت الرباعيات التي تجاوزت مبيعات إحدى طبعات الهيئة المصرية العامة للكتاب لها أكثر من 125 ألف نسخة.
- ألّف ما يزيد عن 161 قصيدة منها "على اسم مصر" وكان مؤلفًا لأوبريت "الليلة الكبيرة" أشهر أوبريت للعرائس في مصر.
- توفي في 21 إبريل عام 1986.