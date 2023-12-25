الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": توقعات بسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية اليوم

أمطار
أمطار

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن طقس اليوم يشهد اعتدالًا في الحرارة نهارًا على القاهرة، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على القناة الأولى، إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصد الجوية أن الرياح تنشط على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم 

العظمى الصغرى
القاهرة 22- 15
الإسكندرية 22- 14
الإسماعيلية 23- 14
الغردقة 25- 16
أسوان 25- 12
سوهاج 23- 11
المنيا 23- 9

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