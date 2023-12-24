"الأرصاد": أجواء شتوية دافئة اليوم والقاهرة تسجل 22 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم اللأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، مشيرة إلى أن الطقس اليوم مستقر مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم خلال فترة النهار.

وقالت غانم في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية إن الأيام الماضية شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في قيم درجات الحرارة مع وجود نشاط للرياح جعلنا نشعر أكثر بالبرودة.

وأضافت أنه بداية من اليوم سرعات الرياح ستقل في معظم محافظات الجمهورية وستكون موجودة فقط في بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد لكن لن يؤثر تمامًا على إحساسنا بالبرودة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 22 درجة مئوية خلال فترات النهار، والأجواء ستكون شتوية دافئة مستقرة تمامًا خلال فترة النهار على معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت: "أما بالنسبة لفترات الليل فدرجات الحرارة ستكون منخفضة بشكل كبير خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر" مشيرة إلى أن الأجواء خلال فترات الليل المتأخرة ستكون باردة حيث تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية، مع وجود فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية.