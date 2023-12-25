الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد القطارات المحسنة على خط "القاهرة- أسوان" اليوم

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكك الحديدية توفير عدد كبير من القطارات المحسنة على مدار 24 ساعة للمواطنين على خطوط الوجهين القبلي والبحري، وترصد "الدستور" عبر السطور التالية  مواعيد القطارات المحسنة على خط "القاهرة أسوان".

مواعيد القطارات المحسنة على خط "القاهرة أسوان".

- قطار رقم 90 يغادر محطة القاهرة في تمام الساعة 10:10 صباحًا، ويصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة 1:30 مساءً.

- قطار رقم 1010 يغادر القاهرة في الساعة 5 صباحًا، ويصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة 2:30 مساءً.

- قطار رقم 80 يغادر القاهرة في الساعة 9 صباحًا، ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 2:05 صباحًا.

- قطار رقم 1004 يغادر القاهرة في الساعة 9:30 صباحًا، ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 11:10 مساءً.

- قطار رقم 164 يغادر القاهرة في الساعة 3:30 مساءً ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 7:40 صباحًا.

- قطار رقم 188 يغادر القاهرة في الساعة 6 مساءً ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 11 صباحًا.

- قطار رقم 1014 يغادر القاهرة في الساعة 6:50 مساءً ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 9 صباحًا. 

قطار قطارات محسنة مواعيد القطارات المحسنة هيئة السكك الحديدية خط القاهرة اسوان

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