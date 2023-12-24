متحدث الصحة: نتابع تحسين وضع الأطباء ونقترح تعديل قانون التراخيص (فيديو)

أكد د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الوضع الصحي وأحوال الأطباء، وأنها تعمل على حل الشكاوى التي ترد من النقابات الطبية بشأن التراخيص والمراكز الصحية.

وقال عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن وزير الصحة، كلف بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن نقابة الأطباء لمناقشة قانون التراخيص الذي يعود تاريخه إلى الخمسينات، ويشمل العديد من الجهات المتداخلة.

وأوضح أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات خلال عام ونصف لتقديم مقترحات لتعديل التشريع الحالي، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للأطباء، وأضاف أن هذا المقترح تم إرساله إلى وزارة العدل للنظر فيه، وأنه يهدف إلى حل مشكلات العاملين في القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية.