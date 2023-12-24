بلدية بيت لحم: لايمكن الاحتفال بميلاد المسيح وفي غزة يعيشون تحت القصف

قالت لوسي ثلجية، عضو مجلس بلدية بيت لحم، إن المدينة حزينة وكئيبة وبائسة لما يحدث في غزة ولا يمكن أن نحتفل بميلاد السيد المسيح وفي غزة يعيشون تحت القصف والتهجير والجوع، مضيفة: "كيف نحتفل بميلاد السلام وقد غاب عنا السلام؟".

وتابعت خلال تصريحاتها لقناة القاهرة الإخبارية، أنهم احتفلوا بالترانيم الدينية كما أن البطريرك دخل للكنيسة مع مجموعة صامتة من الشباب وهم يحملون الأعلام الفلسطينية فلا عيد بدون عودة غزة وأن يعم السلام عليهم جيمعًا لأنهم شعب يستحق الحياة وأن يحصلوا عليها عنوة إن لم تكن بالإرداة.

وأشارت إلى أن السيد المسيح قبل ألفي عام جاء لبيت لحم ولكن والدته اضطرت للهروب به لمصر لأن هيرودس الحاكم بذلك الوقت أمر بقتل الأطفال، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من التقل حتى الآن ويعيشون كلاجئين في أرضهم حتى تتحقق دولتهم.

تفسير وضع مجسم للمسيح وسط الركام

وعن وضع مجسم للمسيح ملفوف بالكوفية الفلسطينية وسط الركام أكدت أنه تعبيرًا عما يحدث في غزة وهي فكرة لفنان فلسطيني يدعى طارق، واليد المبتورة إلى جانبه تعبيرًا عن العالم الذي يقف عاجرًا عما يحدث بغزة.