الدوي: مصر كانت سباقة في دعوتها لتوحيد الفصائل الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي إن مصر كان لها وجهة نظر سباقه بضرورة توحيد الفصائل الفلسطينية على كلمة سواء ونظمت الاجتماع الذي حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، مع 13 فصيل في العلمين في سبتمبر الماضي لإنهاء الانقسام بينهم.

وأضاف الدوي، خلال حواره ببرنامج"الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر طالبت الفصائل الفلسطينية بالبعد عن المحاصصة وعمل حكومة تكنوقراط لحين إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وتابع أن القضية الفلسطيينة تتحول لمتحور غريب في الشرق الأوسط لأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خرج وقال إنه يعمل على شرق أوسط جديد وأن الوضع سيخلف عما كان عليه قبل 7 أكتوبر.

مصر ثابتة على موقفها برفض تهجير الفلسطنيين

وأكد أن مصر ثابتة على موقفها برفض تهجير الفلسطنيين وأنه لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية وإسرائيل مازالت تسير نحو التهجير ويطلقون عليه تهجير غير قسري وغير متعمد، موضحًا أن مصر قالت إنه لامستقبل لغزة إلا بعد وقف العنف وأن من يحكم غزة هم الفلسطينييون أنفسهم.