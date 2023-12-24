أيمن الرقب: مصر تلعب دورًا مهمًا فى وقف الحرب على غزة

علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن أهالي غزة يعانون من مشاكل كبيرة بسبب هدم منازلهم في العدوان الإسرائيلي الأخير الذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأشاد بدور مصر في التوصل لحل في القضية الفلسطينية، متابعًا:" مصر تلعب دورًا مهمًا في وقف الحرب علي غزة".

وأوضح أن قرار مجلس الأمن بشأن غزة بعيد عن المطلوب والاحتلال يحدد نوعية وكمية المساعدات التي تدخل قطاع غزة.

وأشار إلى أنه لا بد من محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على كل الجرائم التي ارتكبها بشأن الشعب الفلسطيني، لأنها بمثابة إبادة جماعية، وشهداء طوفان الأقصي 5 أضعاف ضحايا 6 حروب إسرائيلية في 23 سنة، وهى أبشع حرب عرفتها البشرية.