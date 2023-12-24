يحتفلون بعيد الميلاد المجيد اليوم.. تعرف على الموارنة في مصر

يترأس رؤساء الكنائس التي تتبع التقويم الغريغوري، اليوم الأحد، احتفالات عيد الميلاد المجيد حيث يتمم الكنائس الكاثوليكية المختلفة احتفالاتها بمقارها المختلفة، وعلى رأسها الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الذي يترأس الاحتفالات في كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، والمارونية برئاسة المطران جورج شيحان الذي يترأس الاحتفالات بمقر المطرانية بشارع حمدي بغمرة.

الكنيسة المارونية في مصر

وعن الكنيسة المارونية فقد أتت طائفة الموارنة الكاثوليك إلى مصر في القرن 17، وفي العام 1942، تحوّلت النيابة البطريركيّة للموارنة في مصر إلى مطرانيّة مارونيّة في القاهرة، ولها سبع كنائس، ويبلغ عدد الموارنة في مصر حوالي خمسة آلاف نسمة.



وقدم الأنبا جورج شيحان، مطران الكنيسة المراونية الكاثوليكية بمصر، نشرة تعريفية عن نفسه لـ"الدستور"، قائلاً: "إنه رئيس أساقفة إيباراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر والزائر الرسولي لشمال افريقيا".



وأضاف: "ولدتُ في جونيه 1953، ودرست الفلسفة واللاهوت في جامعة "الروح القدس الكسليك"، ثم التحقت بالجامعة الكاثوليكية في باريس، وقد نلت ديبلوماً تربويا، انتخبت مطرانا لابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان عام 2012 وهو تاريخ مجيئي إلى مصر".



كما قدَّم نُبذة عن تاريخ الكنيسة المراونية اللبنانية بمصر، وقال الأنبا جورج شيحان: "الموارنة موجودون في مصر الحبيبة منذ أكثر من 600 عام، وكشفت عنه الوثائق وكتب التاريخ، وكان الموارنة أقلية متميزة في مصر أوكلت إليهم بعض الأعمال والمهام المتميزة".



وأضاف: "ويوجد مخطوط في المتحف البريطاني يحمل اسم الابتهالات، وقد جاء فيه أن قسًا مارونيًا قد نسخه عام 1498، وتضمن السجل أسماء الولادات والزواج إلا أن أول كنيسة مارونية قد تأسست في ربوع مصر الحبيبة كانت كنيسة البارجة في دمياط وأسسها الأب موسى هيلانه الراهب الماروني الحلبي عام 1745 بعد ازدياد أعداد الموارنة في دمياط وبقية أنحاء مصر".