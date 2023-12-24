الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: الخطاب الأمريكى لم يتغير بالشكل الذى ينتظره الشعب الفلسطينى

الوضع في غزة
الوضع في غزة

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الشعب الفلسطيني يعيش معاناة كبيرة في ظل غياب تام من المجتمع الدولي، كما نرئ تغيرًا في خريطة القطاع، وفقًا لمخططات حكومة الكيان الصهيوني.

وأضافت أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الخطاب الأمريكي لم يتغير بالشكل الذي ينتظره الشعب الفلسطيني، خاصة أن إطلاق النار مازال مستمرًا حتى هذه اللحظة.

ونوهت "زهران"، أن هناك تغيرًا في الخطاب السياسي في الإدارة الأمريكية، بسبب اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولكن العمليات والأهداف الإسرائيلية مستمرة.

وأشارت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هبطت أسهمهما في الشارع بشكل كبير، وبالتالي قد نرئ تغيرًا واضحًا في الأسابيع المقبلة.

استاذ علاقات دولية الشعب الفلسطيني الخطاب الأمريكي الدكتورة ايمان زهران الكيان الصهيوني اكسترا نيوز

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