الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"هموت فيها".. مأساة فلسطينى يعيش هو وأسرته فى سيارة بمدينة رفح (فيديو)

معاناة مستمرة للفلسطينيين
معاناة مستمرة للفلسطينيين

يعيش الفلسطينيون حياة غير إنسانية، بشكل كبير، حيث سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على أسرة فلسطينية تعيش في فلسطين بلا مأوي، بعد نزوحهم من بلدتهم في غزة.

 

يستخدم فلسطيني سيارته كمأوى له ولأسرته، قائلًا:" أنا وأسرتي بننام فيها.. ولو هنموت نموت فيها"، مشيرًا إلى أن مدارس الأونروا رفضت استقبالهم.

 

قال الفلسطيني إن السيارة أصبحت المأوى له ولأسرته، مؤكدًا أنها باتت تعمل بزيت الطعام بسبب شح المواد البترولية في قطاع غزة، حيث نوه أن النازحين من الشمال والجنوب لمدينة رفح، يعيشون حالة من المأساة والمعاناة لشح الطعام وأساسيات الحياة.

 

وطالب الفلسطيني بضرورة تحرك المجتمع الدولي لحل المشكلة الفلسطينية، بسبب استشهاد الكثير من أفراد أسرته، الأمر الذي ينطبق على كل أسر قطاع غزة.

 

مأساة فلسطيني رفح الفلسطنيين أسرة فلسطينية غزة اكسترا نيوز

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