الأونروا: 4 شاحنات تحمل 33 طنًا من المساعدات تدخل غزة

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين فلسطين (الأونروا)، اليوم الأحد، أن 4 شاحنات تحمل 33 طنا من المساعدات المقدمة من الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي وصلت إلى غزة.

وقالت الأونروا: تتكون شاحنات المساعدات من 84 عبوة من البسكويت و16 منصة من علب الطعام سهلة الفتح.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 166 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأصيب 384 آخرون.

وقالت الوزارة إن أحدث الأرقام ترفع عدد الشهداء إلى 20.424 فلسطينيًا قتلوا و54،036 جريحًا منذ 7 أكتوبر.