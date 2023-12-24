مساعد وزير الخارجية الأسبق: قرار مجلس الأمن بشأن غزة إنجاز رغم عدم جدواه

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر بذلت مجهودات كثيفة ومركزة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية بقناة Ten، أن ما يجري في غزة حاليًا هو مقاومة مشروعة لسلطة الاحتلال، وهذه السلطة ليس لها حق الدفاع الشرعي، كما تدعي في مثل هذا الوضع.

وأوضح أن الدور المصري في هذه الأزمة يشمل المسار الأمني والسياسي وأيضًا المساعدات الإنسانية والطبية، مؤكدًا أن قرار مجلس الأمن بشأن غزة إنجاز، وإن كان لم يصل إلى الهدف المنشود، حيث كان الهدف هو التوصل إلى وقف إطلاق النار، حتى يمكن إتاحة الفرصة لتسوية القضية الفلسطينية.