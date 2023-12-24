"أهي مشيت ويشرف بلد".. منافسة قوية بين رامى جمال وعمر كمال بترندات يوتيوب

تشهد قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"، منافسة قوية بين أحدث الأعمال الغنائية، والتي يتصدرها المطرب رامي جمال بمشاركة أحمد فريد بأغنية "أهي مشيت" محتلا المركز الرابع خلال يوم من طرحها، بينما احتل المطرب عمر كمال بمشاركة محمود الليثي المركز الثاني بأغنية "أخوك يشرف بلد" خلال 3 أيام من طرحها.

وحصدت أغنية "أهي مشيت" ربع مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، وتعاون رامي جمال وأحمد فريد في أغنية "أهي مشيت" مع كل من الشاعر الغنائي جمال الخولي والموزع الموسيقي زاك، والأغنية من ألحان رامي جمال.

وطرح النجم رامي جمال الفترة الماضية أغنيته الجديدة بعنوان "جيت متأخر"، والتي حقق بها نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية متصدرًا ترند موقع الفيديوهات العالمي "يويتوب" لفترة طويلة بعد ردود أفعال قوية من جمهوره حول الأغنية.

وتعاون رامي جمال في أغنية "جيت متأخر" مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد ياسر، ومهندس الصوت محمد مجدي، وعازف الجيتار مصطفى نصر، وعازف بيز جيتار: بيباوي.

بينما حصدت أغنية "أخوك يشرف بلد" ربع مليون مشاهدة خلال 3 أيام من طرحها، من كلمات مصطفى الجن، وألحان علاء غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي، مهندس صوت أحمد جودة.

وشارك عمر كمال صورة بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق عليها: "احترامًا لقرارات نقابة الموسيقيين والنقيب مصطفى كامل.. تم تأجيل الأغنية ليوم الثلاثاء القادم.. لتعديل بعض المقاطع فى الأغنية.. إن شاء الله ميعادنا يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر".