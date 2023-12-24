كزبرة ونور النبوي يقدمان الأغنية الدعائية لفيلم "الحريفة" (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “الحريفة" الأغنية الدعائية للعمل بعنوان “إسأل عني” تمهيدا لطرح الفيلم للجمهور بدور العرض السينمائي يوم 4 يناير المقبل.

وقدم أغنية “إسأل عني” كل من المطرب الشعبي كزبرة، والفنان نور خالد النبوي في أولى تجاربه الغنائية وتضمنت الأغنية عددا من مشاهد الفيلم والذي تدور قصته حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة

وكان الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة" قد حقق نسب مشاهدة مرتفعة، وذلك بعد طرحه بساعات عبر صفحات الشركة المنتجة والمخرج رؤوف السيد على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر طرحه يوم 4 يناير في دور العرض المصرية و11 يناير بالدول العربية.

أبطال وصناع فيلم الحريفة

يذكر أن فيلم "الحريفة" يشارك في بطولته كل من الفنان نور خالد النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

على جانب آخر بدأ نور النبوي تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "إمبراطورية ميم" والذي يشارك في بطولته أمام والده النجم خالد النبوي حيث يلعب دور ابنه ضمن أحداث العمل المستوحى من قصة الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس.

"إمبراطورية ميم" من إخراج محمد سلامة، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة خالد النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ ونور النبوي وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى.