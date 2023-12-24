تفاصيل الاحتفال بمرور 40 عامًا على صدور مجلة "أدب ونقد"

كشف الكاتب الصحفى عيد عبد الحليم، رئيس تحرير مجلة "أدب ونقد"، الصادرة عن حزب التجمع تفاصيل احتفالية مرور 40 عامًا على صدور المجلة.

وقال عبدالحليم إنه سيصدر عدد تذكارى بهذه المناسبة يصدر فى فبراير 2024 ويتضمن شهادات لمجموعة من اهم المبدعين والمثقفين المصريين والعرب ممن تبنتهم المجلة طوال 40 عاما من أهم الشعراء والنقاد والمبدعين، وبعضهم تقلد مناصب فى وزارة الثقافة.

موقع الكتروني للمجلة وعودة صدور كتاب"أدب ونقد"

أضاف" عبد الحليم"، لـ"الدستور"، أن هناك عدة احتفاليات مميزة نرنب لها الآن منها إحتفالية فى نقابة الصحفيين واحتفالية فى مقر حزب التجمع، متمنيًا إعداد احتفالية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، إضافة الى مجموعة احتفاليات طوال العام فى أمانات الحزب بالمحافظات وأنه مع بداية الأربعينية الجديدة سيطلق الموقع الإلكتروني للمجلة بما يتواكب مع التحول الرقمي.

وتابع "نسعى لإعادة إصدار كتاب "أدب ونقد" مرة أخرى الذى بدأ فى التسعينيات ونشر فى أولى أعداده رواية "الشمندور" لخليل قاسم، ورواية" قنطرة الذى كفر" للدكتور مصطفى مشرفة وهى أول رواية بالعامية المصرية حيث أول نشر كان بأدب ونقد، وغيرها من الإصدارات؛ خاصة وان مجلة "ادب ونقد" المجلة الثقافية المصرية المتخصصة التى صدرت بشكل متواصل خلال 40 عاما مضت، حيث صدر أكثر من 430 عددًا منها حتى الآن.

نبذة عن المجلة

تأسَّست مجلّة أدب ونقد 1984 عن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وتصدرُ شهريًا، أمَّا رفعت السعيد فهو رئيس المجلة.

شغلت فريدة النقاش منصب رئيس تحرير المجلة التي تولتها عام 1987. رئيس تحرير سابق آخر هو الطاهر مكي. كان حلمي سالم مدير التحرير ورئيس تحرير المجلة. كان محمد عفيفي مطر وهو شاعر مصري من بين المساهمين السابقين في المجلة. عملت شاعرة مصرية أخرى ضمن طاقم المجلّة وهي إيمان مرسال حيثُ اشتغلت كمحررة للمراجعات الثقافية والأدبية.