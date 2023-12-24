الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دورة تدريبية عن الكتابة العلمية والنشر الدولي بجامعة الوادي الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت كلية الطب بـ جامعة الوادي الجديد، الأحد، دورة تدريبية عن الكتابة العلمية والنشر الدولي بأروقة كلية الطب وتستمر لمدة يومين، بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بكليات الجامعة المختلفة.

جاء ذلك برعاية د.عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون  الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب والدكتور أحمد كمال دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال د.حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، إن الدورة حاضر فيها د.أحمد شقير، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة والخبير العالمي للنشر الدولي.

وأضاف عبد اللطيف أن الدورة تهدف إلى التعريف بأسس الكتابة العلمية، إضافة لتقديم خدمة بحثية للطلاب والهيئة والمعاونة وتضم الدورة التدريبية محاضرات عن كيفية كتابة الورقة البحثية العلمية وأساليب الكتابة العلمية السليمة، وكيفية نشرها نشر علمى فى مجلات عالمية ودولية مهمة وكبيرة مما يجعل هناك أهمية للبحث المقدم وبالتالى صاحب الأبحاث المنشورة مما يعود بالنفع على جامعة الوادى الجديد ورفع مستواها وترتيبها العالمي.

جامعة الوادي الجديد الدورة التدريبية الكتابه العلميه والنشر الدولي تقديم خدمة بحثية للطلاب كيفية كتابة الورقة البحثية

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