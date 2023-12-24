الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"قبل لقاء البرهان وحميدتى".. تفاقم الأزمة الإنسانية فى السودان وتحذيرات من كارثة صحية

البرهان وحميدتي
البرهان وحميدتي

أدت الحرب الأهلية المتصاعدة في السودان، التي بدأت قبل ثمانية أشهر، إلى نزوح ما يقرب من سبعة ملايين شخص، وارتفاع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 10000 شخص.


وقد امتد الصراع بسبب الخلاف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى مناطق جديدة، مما أثار مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية.

 

ووجهت وزارة الصحة السودانية، مساء أمس، تحذيرًا من كارثةٍ صحية قد تودي بحياة الآلاف من السودانيين، وذلك بسبب نقل قوات "الدعم السريع" العمليات العسكرية إلى ولاية الجزيرة، التي تقع بين النيل الأزرق والنيل الأبيض في المنطقة الشرقية الوسطى من البلاد، وتعد مركزًا للإمدادات والخدمات الطبية.

 

وبدورها، أكدت وزارة "الصحة السودانية"، في بيان، أن ولاية الجزيرة كانت ملاذًًا لأكثر من 5 ملايين مريض، وهي مركز للخدمات المتخصصة والإمداد الطبي لكل مواطني السودان في الوسط والجنوب والغرب، أي لأكثر من 25 مليون سوداني.

 

فيما أعلن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، عن تعليق تقديم المساعدات في بعض أجزاء من ولاية الجزيرة في السودان، حيث كان يدعم أكثر من 800 ألف شخص بشكل موقّت.

 

وكانت مصادر قد كشفت عن لقاء مرتقب بين قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ينتظر أن يعقد في عاصمة إقليمية في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب إعلان البرهان، في خطاب أمام ضباط في قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، أنه وافق على الذهاب إلى التفاوض في وقت قريب.

الحرب الأهلية السودان نزوح 10000 شخص القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع

مواد متعلقة

الأيرلندى بول لينش الحائز على جائزة بوكر: السياسة تُغرق الأدب

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

قناة الناس| لماذا خَلق الله الإنسان؟.. أستاذ بالأزهر يجيب (فيديو)

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

"قبل لقاء البرهان وحميدتي".. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وتحذيرات من كارثة صحية

للمقبلين على الحج.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار

ضبط رجل أعمال أجنبي غسـل 50 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي

أبرز جهود مسئولي أجهزة المدن الجديدة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة