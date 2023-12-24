الصحة الفلسطينية: شمال غزة بلا خدمات صحية إطلاقا

أعلنت الصحة الفلسطينية، أن المنظومة الصحية في جنوب غزة في انهيار مستمر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وأكدت "الصحة الفلسطينية"، في تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن شمال غزة بلا خدمات صحية إطلاقا.

وكانت أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتقاء 166 شهيدًا و384 مصابًا بالقطاع خلال 24 ساعة، بحسب نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.



كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 20 ألفًا، وعدد المصابين 54 ألف مُصاب.