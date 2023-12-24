كاميرون عن الدعم العسكرى لأوكرانيا: لندن ستحاول بذل المزيد فى 2024

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن الحكومة البريطانية تعتزم عام 2024 الحفاظ على مستوى دعمها لأوكرانيا، على الأقل عند المستوى الحالي.

وأضاف كاميرون، في تصريحات أوردتها صحيفة "التليجراف" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن كاميرون وصف "العملية الروسية في أوكرانيا" بأنها أحد التهديدات الرئيسية للأمن العالمي.

وأوضح أنه في عامي 2022 وهذا العام، قدمت المملكة المتحدة أكثر من ملياري جنيه إسترليني (أي ما يعادل 2.5 مليار دولار) كدعم عسكري لأوكرانيا.



وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع تكرار هذا المستوى من الدعم العام المقبل، أعرب وزير الخارجية البريطاني عن أمله في أن تحاول لندن بذل المزيد من الجهد، قائلا: "نعم، أعتقد أنه من الممكن أن نفعل ما هو أفضل من ذلك، نحن ننظر إلى عناصر الإنفاق التي يمكننا وضعها أيضًا على أساس متعدد السنوات".

وأشار إلى أنه يمكن بذل المزيد من الجهود لزيادة كمية الأسلحة والمعدات التي تنتجها شركات الدفاع البريطانية، التي تسعى إلى تجديد المخزونات التي استنفدتها الحرب في أوكرانيا بشكل كبير.

وأضاف الوزير البريطاني: "يجب أن ننظر إلى زيادة مخزوناتنا على أنها أمر جيد للأوكرانيين، كما أنه جيد لنا في عالم أكثر خطورة".