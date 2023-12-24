الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة مصر العامة المتنقلة تنظم ندوات بمدرستي الثانوية الفندقية وموشا الابتدائية بأسيوط

فاعليات مكتبة مصر
فاعليات مكتبة مصر العامة المتنقلة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تواصل تنظيم فعاليات وأنشطة بزيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة بتنظيم ندوات بمدرستيِّ الثانوية الفندقية وموشا الابتدائية ضمن الخطة الموضوعة مسبقًا لضمان وصول الخدمات المقدمة لكل ربوع المحافظة خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة المهمة.

ووجَّه المحافظ بتقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف فئاتهم وفقًا للإمكانات المُتاحة خاصة الأطفال والشباب والنشء والعمل على رفع الوعي والثقافة بالقضايا المجتمعية المختلفة وذلك لتأهيل جيلٍ واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات.

تقديم خدمات أفضل للمواطنين

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بل فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة.

وفي هذا الإطار، نظَّمت مكتبة مصر العامة بأسيوط، بقيادة هاجر محروس، مدير فرع أسيوط، عددًا من الندوات بالمدارس والفعاليات لزﻳﺎرة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط من بينها مدرسة موشا الإعدادية المشتركة فضلًا عن مدرسة الثانوية الفندقية بأسيوط وسط تفاعل وإقبال وترحيب من الطلاب والحضور وذلك بمشاركة محمد عبده بخيت رئيس المجلس القومي للسكان، ومحسن موسى مسئول التوعية بجهاز شئون البيئة، وأمال حمدي رئيس وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز، وﻣﻨﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟﻚ مسئول وﺣﺪة ذوى اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻة بالمركز، ومحمد عبدالشافي ومحمود عبدالله مديري المدرسة لتوعية الأطفال والتلاميذ بالقضايا المجتمعية وبالتنسيق مع حسني درويش رئيس مركز أسيوط وعبدالرحمن هريدي سكرتير المركز ورفعت هيكل رئيس الوحدة المحلية لقرية موشا كمخاطر الزيادة السكانية ومخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وأثره على الصحة والبيئة وغيرها من القضايا.

فاعليات مكتبة مصر العامة المتنقلة
فاعليات مكتبة مصر العامة المتنقلة
فاعليات مكتبة مصر العامة المتنقلة
فاعليات مكتبة مصر العامة المتنقلة
فاعليات مكتبة مصر العامة المتنقلة
فاعليات مكتبة مصر العامة المتنقلة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة المتنقلة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلق جيل واعي ومثقف

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