الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه أسيوط: إنهاء 90% من أعمال محطة ساو ودخولها الخدمة قريبًا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن الانتهاء من 90% من الأعمال الخاصة بمحطة ساو بمركز ديروط ضمن مبادرة الرئاسة "حياة كريمة" استعدادًا لدخولها الخدمة قريبًا.

وتفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه عدد من مسؤولي ومهندسي الشركة، مشروع إنشاء وحدة معالجة الحديد والمنجنيز بمحطه مياه شرب ساو بمركز ديروط والتي تعمل على طاقه إنتاجية ٩٠ لترًا/ ثانية، ضمن أعمال المباردة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الشرقاوي، أن نسبة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية تجاوزت الـ٩٠%، وجارٍ الانتهاء من بعض الأعمال كربط المحطه بمصدر الكهرباء، مضيفًا أنه جارٍ ربط المحطة على خط الطرد، تمهيدًا للتشغيل في أقرب وقت عقب الانتهاء من الأعمال الكهربائية، موّجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن؛ لتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروع.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بمحطة ساو بمركز ديروط مبادرة الرئاسة حياة كريمة المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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