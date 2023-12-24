خبير اقتصادي: الصناعة المصرية تساهم بـ 85% من إجمالي صادرات السلع

قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الصناعة في الوقت الحالي هي من تعطي ميزة تنافسية لمؤشرات للتنمية في أي دولة، خاصة وأنها الآن هي قلب التنمية الاقتصادية لأي دولة في العالم.

ولفت محمد الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية بقناة "دي أم سي"، اليوم الأحد، إلى أن مصر قدمت إعفاءات جمركية، مما ساهم في زيادة الإٍستثمار ودفع عجلة الصناعة والتنمية، مشددا أن الصناعة المصرية تحقق طفرة كبيرة وتساهم بـ85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.

تعديلات تشريعية لجذب الاستثمارات في مصر

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هناك تعديلات تشريعية انطلقت من أجل جذب الاستثمارات في مصر، ومعها حوافز يتم إعطاؤها للمستثمرين، مفيدا بأن الدولة المصرية اولت اهتمامًا كبيرًا بالصناعة.