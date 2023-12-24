أعلن باسيرو كاندي، المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو، قائمة الفريق النهائية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية ، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا، والمُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

قائمة غينيا بيساو النهائية استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا

وجاءت قائمة غينيا بيساو النهائية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جوناس مينديز - أوبارين دجوكو - فرناندو إمبادجي.

خط الدفاع: سوري ماني – نانو - أوبا سانجانتي - فالي كاندي - جيفيرسون إينكادا - مارسيلو جالو - هوبولانج مينديز - إدجار لي.

خط وسط الملعب: موريتو كاساما - ألفا سيميدو – دالسيو - ماورو رودريجيز - جانيو بيكل - فامانا كويزرا - نيتو جوميز - كارلوس ماني.

في خط الهجوم: زينهو جانو - فرانجلينو ديجو – مارسيانو - كارلوس مينديز جوميز - زي تيربو.

قائمة غينيا بيساو النهائية في كأس أمم إفريقيا

تواجد مدافع فاركو ضمن قائمة غينيا بيساو النهائية في كأس أمم إفريقيا

وتضم قائمة منتخب غينيا بيساو 25 لاعبًا، حيث تواجد من ضمنهم جيفيرسون إينكادا، مدافع نادي فاركو، والذي انضم إلى صفوف الفريق في عام 2022.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات كوت ديفوار، نيجيريا وغينيا الاستوائية.