الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استشاري التسويق الدولي يختتم زيارة لقناة السويس ومارينا اليخوت بالإسماعيلية

صورة للزيارة
صورة للزيارة

استشاري التسويق الدولي  يختتم زيارة لقناة السويس ومارينا اليخوت بالإسماعيلية


في ختام سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق العمل المكلف من وزارة السياحة والآثار لمتابعة تجهيزات الزيارة التعريفية لقائدي اليخوت الفائقة والمقرر لها فبراير القادم، قام فريق العمل بمرافقة الاستشاري الدولي لسياحة اليخوت كولين سكواير في زيارة لهيئة قناة السويس، شملت مارينا اليخوت الجديد بالاسماعيلية ومتحف السويس القومي.

 

استشاري التسويق الدولي وفريق عمل من وزارة السياحة في الإسكندرية للتعرف على المقومات الجاذبة لسياحة اليخوت

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وأوضح د. خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والمشرف على ملف سياحة اليخوت أن  الفريق اطلع من خلال عرض تقديمي من مسئولي المارينا حول ما تمتلكه من إمكانيات فنية متميزة، وكذلك الخدمات المختلفة التي يمكنها تقديمها للسائحين القادمين على متن اليخوت.

كما ناقش الوفد  مع مسئولي المارينا الإجراءات المتبعة عند دخول اليخوت مباشرة إلى الإسماعيلية واستعراض بعض المقترحات بهدف تيسير الإجراءات.

وأشار د. خالد شريف أن المارينا منشأه طبقا للمواصفات العالمية وتعد واجهة مشرفة لمصر في هذا النوع من السياحة المتميزة، وأضاف أنه من المتوقع أن يكون المنتج السياحي الذي سيتم تصميمه حول التواجد في هذه المارينا مختلفا ومحققا الإقبال المنتظر من اليخوت الفائقة.

وقد حرص الوفد على زيارة متحف قناة السويس حيث استمع من مسئولي المتحف إلى آخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف، وخدمات الزائرين بها بما يضمن تقديم تجربة سياحية متميزة.

وفي سياق متصل أوضحت  سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ان وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي نظمت رحلة تعريفية للسيد  كولين سكواير شملت عدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك بهدف بحث مدي إمكانية ربط عدد من  المواقع الأثرية والمتاحف بسياحة اليخوت، من خلال وضع استراتيجية تسويقية فريدة ومميزة ذات قدرات تنافسية عالية لسياحة اليخوت، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير للترويج لسياحة اليخوت في مصر وما تمتلكه من مقومات في هذا الصدد حيث تحظي مصر بآلاف الكيلو مترات من السواحل البحرية الرائعة والممتدة بطول سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والتي تضم العديد من المراين والمواني ذات التجهيزات والإمكانيات العالمية.

وأشارت  نرمين حنفي مدير عام العلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الرحلة التعريفية شملت أهرامات الجيزة وأبو الهول وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وما تضمه من متاحف ومساجد أثرية منها مسجد محمد علي والمتحف الحربي ومتحف الشرطة، فضلا عن  زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
 

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