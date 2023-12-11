الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قيادات وزارة السياحة والآثار يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

غادة شلبي نائب وزير
غادة شلبي نائب وزير السياحةً

حرصت قيادات وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها، على مدار اليوم وأمس، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في أول وثاني أيام التصويت، من بينهم  غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، بالإضافة إلى مساعدي ومستشاري  الوزير، سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومديري الإدارات المختلفة بالوزارة.

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الانتخابات الرئاسية تسيطر على تغطية الصحف العربية

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الانتخابات الرئاسية تسيطر على تغطية الصحف العربية

المشاركة الإيجابية في الانتخابات 

 

كما حرص، أيضًا، العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، على المشاركة الإيجابية في الانتخابات بالإدلاء بأصواتهم ممارسة لحقوقهم الدستورية وتأكيدًا على وعيهم الوطني.

وذلك حرصًا على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يعد واجبًا وطنيًا، وحقًا كفله الدستور لكل المصريين.

تجدر الإشارة إلى أن  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد قام أمس، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في أول أيام التصويت، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة.

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قيادات وزارة السياحة والآثار الانتخابات الرئاسية السياحة المتحف القومي للحضارة وزارة السياحة والآثا وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة و المشاركة الإيجابية الانتخابات

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