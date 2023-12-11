الانتخابات الرئاسية تسيطر على تغطية الصحف العربية

حازت الانتخابات الرئاسية المصرية اهتمام وكالات الأنباء والمواقع والصحف العربية، نظرا للإقبال غير المسبوق من الناخبين، للمشاركة في الانتخابات التي انطلقت أمس الأحد، وشهدت مشاركة عالية من السيدات وكبار السن.

وسلطت صحيفة البيان الإماراتية، الضوء على اصطفاف ملايين المصريين، أمام مراكز الاقتراع في عموم مصر، متوجهين صوب صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس لفترة جديدة، مدتها 6 سنوات، تبدأ من أبريل 2024 حتى 2030.

وأشارت الصحيفة إلى ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بأن سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، خلال اليوم الأول جرى بشكل منتظم في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وأن المقار الانتخابية في مختلف المحافظات شهدت إقبالًا كثيفًا، غير مسبوق.

وركزت صحيفة الخليج الإماراتية على إدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوته في لجنة انتخابية بحي مصر الجديدة بالقاهرة، وإعلان الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في مصر، أن 5 ملايين مواطن أجروا استعلامًا عن لجانهم الانتخابية، منذ بدء التصويت في التاسعة من صباح يوم الأحد، في رقم اعتبرته قياسيا ودلالة على الوعي في ممارسة الحقوق السياسية، ودفع الهيئة بقضاة احتياطيين لتسريع وتيرة عمليات التصويت، وتسجيل المرأة حضورًا قويًا، حيث كانت حاضرة بقوة أمام لجان الانتخابات.

وأشارت صحيفة الاتحاد الإماراتية، إلى أن لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت إقبالًا واسعًا من المصريين، وسط دعوات بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق لاستكمال مسيرة التنمية.

وأبرزت وكالة الأنباء السعودية (واس) انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر على مستوى جميع المحافظات، واستقبال اللجان الانتخابية الناخبين الراغبين بالتصويت في الانتخابات.

وذكرت صحيفة الرياض السعودية أن المصريين توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحربا على حدودها مع غزة.

وقالت الصحيفة إنه وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

وكتبت صحيفة عكاظ السعودية أن المصريين شرعوا في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وأدلوا بأصواتهم، ويجري التصويت داخل مصر حتى 12 ديسمبر.

وأبرزت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، حيث أشارت إلى أنه يحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى على مدار 3 أيام، عبر 11 ألفا و963 لجنة اقتراع فرعية، في جميع المحافظات المصرية.

وقالت صحيفة البلاد البحرينية، إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في مصر شهد إقبالًا كبيرا وملحوظا في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في لجان الوافدين والمغتربين في المحافظات، ما استدعى اتخاذ الهيئة الوطنية للانتخابات لقرار بالدفع بعدد من القضاة الاحتياطيين والموظفين المعاونين، تيسيرًا على الناخبين الذين اصطفوا أمام المقار الانتخابية، وللإسراع من وتيرة عملية التصويت.

ونوهت الصحيفة بأن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي أن الهيئة شهدت إقبالا كثيفا على الاستعلام عن اللجان الانتخابية في أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أنه تم التأكد من وجود بطاقات بطريقة برايل جميع اللجان للتسهيل على ذوي الهمم.

وكتبت صحيفة الرأي الأردنية، أن الناخبين في مصر أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس عليها 4 مرشحين، وذكرت أن لجان الاقتراع على مستوى محافظات الجمهورية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين منذ تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، لمدة ثلاثة أيام، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونوهت صحيفة الشرق القطرية، ببدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي تجري على مدى ثلاثة أيام داخل البلاد.وركزت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم من خلال مجموعة من الصور على الإقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات أمس خاصة من جانب المرأة وكبار السن.

وأبرزت صحيفة الشبيبة العمانية انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، وقالت إن الناخبين في مصر بدأوا أمس التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأضافت أن مراكز الاقتراع على مستوى المحافظات المصرية فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لثلاثة أيام متتالية.

وسلطت صحيفة الصباح العراقية الضوء على انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، وقالت: تستمر صباح اليوم الاثنين، الانتخابات الرئاسية المصرية في عموم محافظات مصر في 9376 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن مصري.

وأضافت أن الانتخابات الرئاسية تجري في ظل اهتمام إعلامي كبير، إذ حصل 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية بإجمالي 4 آلاف و218 صحفيًا وإعلاميًا.