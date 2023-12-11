الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار علاء فؤاد: الانتخابات الرئاسية وثقت اصطفاف المواطنين ووعيهم السياسى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيايبة، إن المشاركة في  الانتخابات الرئاسية 2024 أظهرت حالة من الاصطفاف ليس لها مثيل وهذا يدل على وعي المواطن وإصراره على استقرار الوطن وعلمه بما يحاك ضد الدولة.

مشهد انتخابي يليق بالمصريين

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن اختيار رئيس للدولة لمدة 6 سنوات للحفاظ على أولادنا ويوجه رسالة للعالم أن الشعب يد واحدة ومُصر الحفاظ على الوطن وبنائه، مؤكدًا أن المشهد يليق بالشعب المصري ووعيه وتاريخه.

وأكد أن تنظيم الانتخابات أكثر من رائع موجهًا الشكر لكل من شارك وقام على العملية الانتخابية.

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