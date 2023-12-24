متحف الفن القبطى ينظم معرضًا أثريًا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

ينظم المتحف القبطي معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان "قصة ميلاد عجيب" لمدة شهر، يضم مجموعة فريدة من مقتنيات المتحف التي تحكي روائع الفن القبطي، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ومولد السيد المسيح.

وأوضحت جيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي، أن المعرض يضم ١٣ قطعة أثرية مختلفة من بينها مجموعة من المخطوطات، والأيقونات، والمعادن، والنسيج، والأخشاب، والتي تلقي الضوء على مشاهد نادرة ومختلفة من حدث الميلاد المجيد من بينها أيقونة تمثل بشارة الملاك غبريال للسيدة العذراء بميلاد السيد المسيح، ومخطوط البشائر الأربع باللغة العربية، ومبخرة من البرونز تمثل أحداثًا مختلفة من حياة السيد المسيح منها مشهد البشارة والميلاد، بالإضافة إلى مخطوط السنكسار باللغة العربية الذي يوضح أيام الصوم والأعياد، وتتم قراءة منها الصلوات بالكنيسة ويحوي يوم ٢٩ كيهك تذكار ميلاد السيد المسيح.

كما يضم المعرض أيقونة مميزة ونادرة تصور مشاهد مختلفة من حياة القديس نيقولاوس والمعروف بسانتا كلوز، ومخطوط يحتوي على مدائح للسيدة العذراء مريم ومخطوط البشائر الأربع باللغة العربية، وقطعة من النسيج تصور ملاكًا يحمل إكليلًا.

وعلى هامش المعرض، يقدم المتحف فقرات من الألعاب للأطفال يقدمها فريق Animation Team for kids، وفريق بابا نويل، بالإضافة إلى ورش عمل فنية لتنفيذ أشكال هدايا لشجرة عيد الميلاد.

ومن ناحية أخرى تشهد الفنادق على مستوى الجمهورية تدفقات سياحية من مختلف الجنسيات التي وفدت للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وبداية العام الجديد 2024 داخل مصر، وقد تزينت واجهات الفنادق بأجواء الاحتفال بموسم الأعياد، فقامت الفنادق بتزيين مداخلها للكريسماس واحتفالات رأس السنة بوضع أشجار الكريسماس المميزة، وكذلك مجسمات سانتا كلوز في أغلب مناطق الفنادق المختلفة لبث روح الاحتفال.