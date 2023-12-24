إحالة المتهمين بقتل فرد أمن بمصحة علاج إدمان بالمقطم للجنايات

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة 4 متهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل فرد أمن أثناء محاولة هروبهم من داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأربعة يتلقون العلاج داخل المصحة التي حدثت بها الجريمة، لعلاجهم من الإدمان وتعاطبهم المواد المخدرة، بعد إقرار أسرهم بعلاجهم داخلها، وأن المجنى عليه يدعى أحمد سمير، ويبلغ من العمر 28 عاما، يعمل فرد أمن في المصحة، ويتناوب الحراسة مع فرد آخر، ويوم الواقعة رفض خروج المتهمين من داخل المصحة.

كما تبين أن المتهمين دخلوا في مشادة كلامية مع المجنى عليه بعد رفضه خروجهم من المكان، كما قام أحدهم بسبه وقذفه، ولكن المجنى عليه لم يوافق على طلبهم، وأصر على رفض خروجهم.

وأشارت إلى أن المتهمين تعدوا على المجنى عليه بالضرب، وقام أحدهم بضربه بعصا خشبية على رأسه، مما تسبب في حدوث نزيف حاد له، كما قام الباقين التعدي عليه ضربا وسحلا.

وأكدت أن باقي أفراد المصحة عندما سمعوا صوت شجار خرجوا لاستطلاع الأمر، ليجدوا المجنى عليه غريقا وسط الدماء، وعندما قاموا بنقله للمستشفى توفي قبل محاولة إسعافه.