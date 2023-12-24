المتهم توفي في إطلاق النار.. النيابة العامة تحقق في ضبط 65 كيس شابو وبانجو بقنا

بدأت النيابة العامة في محافظة قنا، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة وفاة مسجل خطر، بعدما لقي مصرعه أثناء تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن، وذلك بعد ضبط 65 كيس من الشابو والبانجو المخدر كان بحوزته، داخل قرية البراهمة، مركز قفط، جنوبي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بمصرع مسجل خطر أثناء تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع قوة أمنية كانت دورية بالمرور في الشوارع وتفاجئوا بالمتهم يحمل بندقية آلية وبادر بإطلاق النار عليهم.

وأوضحت التحريات الأولية التي أجراها المقدم إسلام عزت رئيس مباحث مركز شرطة قفط، بمصرع "أحمد.م.م، يبلغ من العمر 22 عامًا، خرج من السجن منذ شهر تقريبا، وأثناء مرور دورية أمنية في قرية البراهمة تفاجأت القوة بالمتهم يحمل بندقية آلية ويطلق الأعيرة عليهم فأصيب بطلقة نارية أودت بحياته.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قفط التعليمي تحت تصرف الجهات المختصة والتحفظ على المضبوطات التي كانت بحوزته وهي عبارة عن " 35 كيس من الشابو المخدر، و30 كيس من البانجو وبندقية آلية" وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.