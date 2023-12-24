الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدا.. الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصري" بالمسرح القومي

مسابقة انا المصري
مسابقة انا المصري

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب في نسختها السادسة، في السابعة من مساء غدا الإثنين على المسرح القومي بالعتبة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني  وزيرة الثقافة.

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ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم: الدكتورة نسرين رشدي، الموسيقار عمرو مصطفى، الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنان محمد الحلو، الدكتورة هويدا حرك.

كما يتضمن برنامج الحفل تقديم الفائزين فى النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضا يشارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة  من أشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب في مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان.

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