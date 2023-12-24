أبرزها افتتاح معارض تشكيلية وأمسيات فنية.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

افتتاح معارض تشكيلية وغيرها من الفعاليات نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية، في رصد لأبرز الأنشطة الثقافية والفنية لهذا اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023.

أجندة المعارض التشكيلية اليوم

تزخر أجندة الدستور الثقافية، بالعيد من الفعاليات الفنية المتمثلة في افتتاح عدة معارض تشكيلية، ففي السادسة مساء، يشهد جاليري مصر للفن التشكيلي بالزمالك، افتتاح فعاليات معرض التصوير الفردي الخاص للفنانة إيمان عزت، والذي يقام تحت عنوان "أرض"، ويستمر حتى 10 يناير 2024.

في سياق متصل، تستقبل قاعة العرض بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، افتتاح معرض "هنا والآن"، للفنانة نفرت ناجي، ويفتتح المعرض دكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ويستمر المعرض حتى 28 ديسمبر الجاري.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضًا، يفتتح في السادسة مساء، بجاليري ديمي للفن التشكيلي بالزمالك، معرض تشكيلي جماعي مشترك لسبعة من الفنانين التشكيليين الذين ينتمون لمدارس واتجاهات فنية مختلفة، تحت عنوان "ناس ومدن"، بمشاركة كل من الفنانين: جمال مليكة، طاهر عبدالعظيم، فاطمة الروبي، محمد مكاوي، وائل نور، ياسر جعيصة، يوسف مكاوي.

وفي السادسة والنصف مساء، تنظم جمعية محبي فن محمد شاكر بالإسكندرية، بالتعاون مع لجنة الآداب والتراث العربي، لقاء تحت عنوان "اللغة العربية تأثيرات فلسفية وتشكيلية"، ويشارك فيها بالحديث والنقاش الناقد دكتور محمد توفيق الضوي، الفنان التشكيلي يسري المملوك، وتدير اللقاء دكتورة إيمان الجمل.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، لقاء بعنوان "العربية لغة للحياة"، وذلك في السادسة والنصف مساء.

وتتحدث في اللقاء الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وتدير اللقاء الناقدة دكتورة سحر شريف، أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

كما يستضيف صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء، فعالية جديدة من فعاليات صالون نفرتيتي الثقافي بقصر الأمير طاز خلف قسم الخليفة.

يتناول الصالون الذي يعقد فعالياته شهريًا قضية باتت مطروحة للنقاش تحمل عنوان "مواقعنا الأثرية والثقافية ما بين التنمية والاستثمار".. حيث يناقش أبعاد القضية التي تمس حاضر مصر ومستقبلها كدولة ذات حضارة عريقة تحلم وتخطط لمستقبل أفضل.

ويتناول كيفية طرح المواقع ذات الطبيعة الأثرية والتاريخية والتراثية والثقافية أمام الاستثمارات والطرق المثلى في التعامل معها لتحقيق أفضل عائد اقتصادي، والأهم تنمية المجتمعات المحيطة بها وتقديم الدعم والخدمات التي تساهم بشكل فعال في تنميتها وتحقيق الرخاء المادي لها.

كما يواجه الصالون أسباب الرفض والتحديات التي تقف عقبة أمام المستثمرين في الخدمات الملحقة للمواقع الأثرية والثقافية، مع عرض المعايير التي يجب مراعاتها والاشتراطات التي يجب الالتزام بها لحماية الأثر أو المبنى التراثي والتاريخي و في الوقت نفسه تحقيق نهضة سياحية ذات عائد اقتصادي كبير.

ويستضيف صالون نفرتيتي هذا الشهر الدكتور محمد الرشيدي مدير وحدة الترميم بالقاهرة التاريخية، ودكتورة هايدي شلبي. أستاذة الحفاظ العمراني بكلية الهندسة.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون "ذاكرة الوطن"، والذي يديره ويقدمه الكاتب الصحفي محمد الشافعي، حيث يستعرض الصالون بمشاركة اثنان من كبار الخبراء العسكريين والاستراتيجيين: اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، اللواء يوسف جلال الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي.

يناقش اللقاء ذكريات المقاومة الباسلة لأبناء بورسعيد للعدوان الثلاثي عام 1956، والتي حققت لمصر النصر على العدوان الثلاثي الذي قامت به كل من إنجلترا وفرنسا والكيان الصهيوني أعتراضًا على تأميم مصر لقناة السويس.

يعقب الصالون حفل غنائي تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الرابعة عصرًا، تبدأ فعاليات بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة بالأزهر، لقاء بعنوان "يوم النحو"، يقدمه الشاعر أحمد سراج، وذلك ضمن احتفالات اليوم العالمي للغة العربية.

يعقبها في السادسة مساء، أمسية شعرية، يحل فيها أعضاء صالون الحضرة الأدبي، بضيافة بيت الشعر العربي، بمشاركة كل من الشعراء: محمد الشهاوي، وسام دراز، خلود المعصراوي، ضياء فريد، ريم أحمد، حمزة العزوني، أشرف الشحات، صفاء أبو صبيحة، عبد المنعم الحريري، ويدير الأمسية ويقدمها الشاعر محمد أبو العزايم.

وفي السابعة مساء، وضمن فعاليات نادي سينما الأحد، يعرض بمكتبة الإسكندرية مختارات من الأفلام القصيرة والذي خصصت المكتبة هذا الشهر له.