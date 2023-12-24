"المركزي للنخيل" ينظم مدارس حقلية بالمنيا لزيادة إنتاج التمور

نظم المعمل المركزي النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فرع المنيا، اليوم الأحد، مدرسة حقلية عملية بالمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة بني مزار، لتوعية الطلاب على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، وذلك عن طريق زراعة الأصناف ذات العائد الاقتصادي الكبير وذلك في إطار دور المعمل في القيام بالعمل الإرشادي.

وأوضح الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أنه جاء ذلك تحت الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، و الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبناء على توجيهات الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل.

محاضرة عملية بمدرسة بني مزار الثانوية الزراعية

وقام الدكتور مجدي نجيب رزق، بفرع المعمل بمحافظة المنيا بعقد محاضرة عملية بمدرسة بني مزار الثانوية الزراعية، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمنيا وبالتنسيق مع الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، وبالتعاون مع مدير الإدارة الزراعية ببني مزار المهندس مدحت سلام، والدكتور إسماعيل عطية موسى رئيس قسم البساتين بالإدارة الزراعية ببني مزار، وبحضور المهندس حسن جمال بالإرشاد الزراعي ببني مزار، والسيد عبد العظيم إبراهيم مدير مدرسة بني مزار الثانوية الزراعية، ومجموعة من طلاب المدرسة بالمراحل المختلفة.

الطريقة الصحيحة لتقليم النخيل

وتضمنت المحاضرات، أن عملية تقليم النخيل في نخيل البلح وما يجب مراعاته من التطهير والرش بالمبيدات الحشرية، وأيضا التعفير بالكبريت الزراعي بعد عملية التقليم ومراعاة أن يكون التقليم غير جائر.

وأن يتم بطريقة صحيحة وأن يتم تطهير أدوات التقليم بأستمرار، وعمل الخدمة الشتوية للنخيل وذلك بعمل خندق حول النخيل المزروع على مسافة مناسبة، وبعمق مناسب حسب عمر النخيل ووضع الأسمدة العضوية والكبريت الزراعي، وسماد سوبر فوسفات حسب الكميات الموصي بها.

كما تم شرح كيفية الكشف عن الأصابة بسوسة النخيل الحمراء والاهتمام بمكافحتها وايضا تم شرح الطرق المختلفة لمكافحتها.