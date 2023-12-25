حصاد "العدل" لعام 2023.. سيارات متنقلة للتوثيق منطقة مؤمنة للمرأة ضحية العنف

شهد عام 2023، إنجازات هامة في الملف القضائي حققتها وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك لمواكبة التحول الرقمي، الذي تدعمه الدولة المصرية، ونسرد خلال حصاد العام الحالي أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة.

افتتاح المنطقة المخصصة للمرأة "ضحية العنف" بالإسكندرية

في 18 ديسمبر 2023 افتتحت الوزارة المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية بعد الانتهاء من تجهيزها تقنيًا ومدها بأجهزة الإتصال الفنية اللازمة وفقًا لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقِررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، في إطار التعاون المتواصل بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتوفر المنطقة المؤمنة والمُخصصة للمرأة ضحية العنف مساحة مكانية آمنة حيث تظل الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغوط من جانب الخصوم، لمنع أي من مسببات للإيذاء الثانوي أو الصدمة كما تعمل المنطقة المؤمنة أيضًا على توفير المساحة الآمنة اللازمة لشهود الإثبات لكفالة عدم تعرضهم لأي تهديد يقع عليهم.

افتتاح محكمة الطفل في أبو تيج بأسيوط

كما افتتحت وزارة العدل محكمة الطفل بأبو تيج بمبنى ملحق محكمة أبو تيج بمحافظة أسيوط في إطارتنفيذ خطة الوزارة بإنشاء ورفع كفاءة دور العدالة.

ورُوعي في تصميمها وتأثيثها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحقوق الطفل والذي جاء بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

افتتاح مجمع محاكم ببا الجديد ببني سويف

وفي نوفمبر افتتحت الوزارة مجمع محاكم ببا الجديد ببني سويف، في إطار خطتها بإنشاء ورفع كفاءة المحاك، بحضور عدد من قيادات وزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشمل المجمع على المكاتب الأمامية للمحكمة والمجهزة لخدمة المواطنين إلكترونيًا ومحكمة جزئية ومأمورية كلية، وقاعات جلسات جنائي ومدني وعدد من مكاتب النيابة العامة واستراحة لأعضاء هيئة قضايا الدولة واستراحة للمحامين، ويضم المجمع أيضًا مأمورية الشهر العقاري المُميكنة وفرع توثيق مُطور.

"العدل" تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

وشاركت الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجناح يشمل عدة مشروعات خدمية تكنولوجية وهي أولًا مشروع وحدة لإصدار محررات الوزارة عن بعد وذلك في اطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم.

كما شاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني هو مشروع تحويل الكلام الشفوي الى محرر مقروء الذي بدأت مراحله التجريبية منذ سبتمبر 2021 من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات شفوية وسؤال المتهمين الى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرجوع الى وقائع الجلسة المسجلة ويربط ما يتم اثباته بمحضر الجلسة وذلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.

تشغيل 12 مركزًا لخدمات مصر المتنقلة يوم الجمعة من كل أسبوع

كما شهد عام 2023 تشغيل الوزارة 12 مركزًا لخدمات مصر المتنقلة - سيارات- يوم الجمعة من كل أسبوع، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً لإتاحة معاملات التوثيق، وفقًا لتوجيهات وزير العدل المستشار عمر مروان.

وجاء ذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 3/11/2023، ويُعد ذلك المرة الأولى التي يتم تشغيل خدمات التوثيق المقدمة من خلال السيارات يوم الجمعة من كل أسبوع.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تقديم خدمات توثيق مُيسرة للمواطنين بالأماكن الآتية «مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة –نطاق بولاق الدكرور»، وفي إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات التوثيق للمواطنين.

كما سلم المستشار عمر مروان، وزير العدل، في شهر أغسطس، الوحدات السكانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لنحو 20 مستشارا من شباب القضاة من مختلف الهيئات من أصل 128 تم تخصيص لهم شقق بنظام التقسيط.

وجاء ذلك في إطار التعاون بين وزارتي العدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تم الاتفاق بين المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على إتاحة عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بالعاصمة الإدارية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية الراغبين في شراء وحدات سكنية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

تشغيل 10 سيارات توثيق متنقلة في محافظتي الإسكندرية ومطروح

وحلًا لمشكلة الزحام أطلق كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أغسطس إشارة بدء تشغيل 10 سيارات توثيق متنقلة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، لخدمة مواطني ورواد المحافظتين خلال فترة الصيف.

وقال وزير العدل أن سيارات التوثيق المتنقلة الجديدة مُجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، وبالفترتين الصباحية والمسائية، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 مساءً والفترة المسائية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً، ويأتي ذلك تعزيزًا للسيارات التي تم الدفع بها من قبل بكافة محافظات الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين في سبيل تقديم خدمات التوثيق.

وزارة العدل تعمل بكامل قطاعاتها من العاصمة الإدارية الجديدة

وخلال شهر يوليو انتظم عمل كل قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية، وذلك في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

كان مسئولو الوزارة على مدار ثلاثة أشهر سابقة تواجدوا تدريجيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية رفقة الأطقم الفنية والإدارية، لمتابعة تنفيذ التجهيزات اللازمة وإزالة المعوقات؛ تمهيدًا لبدء العمل بشكل كامل اعتبارًا من يوليو الجاري، وذلك في إطار التحول نحو منظومة إدارية متطورة تنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة.

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر

كما شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال شهر يونيو مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر، لتدريب وإعداد خريجي معهد معاوني القضاء بالصورة المثلى التي تلبي احتياجات العمل. وقع البروتوكول كل من الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.

عقد مؤتمر حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع منظمة «ويبو»

كما افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنعقد خلال الفترة من 5 حتى 7 مارس 2023 بفندق ماريوت بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.