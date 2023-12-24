مشاركة جامعة حلوان في المعسكر التدريبي لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال ٢٠٢٤

شاركت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان في المعسكر التدريبي لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2024 والمشاركة في حفل افتتاح "Ripple Summit 2023"، القمة الأولى لمركز ريادة الحاضنات Incubators والمسرعات Accelerators بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية بمشاركة أكثر من 30 جامعة مصرية.

وتمت المشاركة برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتضمنت مشاركة الطلاب تدريبهم على مفاهيم ريادة الأعمال وكيفية المشاركة في المسابقة، حيث تتم المسابقة على ثلاث مراحل تتمثل في تقديم الطلاب للمشاركة في المسابقة ويتم تصفية أولية على مستوى أفضل المشاريع الريادية من خلال الأكاديمية ثم تُرسل إلى الجامعة لاختيار أفضل أربعة مشاريع من خلال نخبة من أساتذة ريادة الأعمال لتأهيلهم للتصفية النهائية على مستوى الجامعات المصرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعلمين.

وتمت المشاركة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ مدحت علام مدير الإدارة.

وفي سياق آخر عقد معهد إعداد القادة عددًا من نماذج المحاكاة، حيث يتمكن الطالب من خلالها التعرف على عمل منظمات المجتمع المدني، وتسهم النماذج في بناء فكر الطلاب ورفع مستوى وعيهم وطرح الرؤى السياسية المختلفة في القضايا الوطنية والعالمية المطروحة، والاستفادة من الأفكار البناءة الفاعلة.

حيث تم عقد نموذج المحاكاة الأول للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، وأيضًا نموذج محاكاة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وحرصًا على تعزيز التبادل الطلابي وتعزيز مهارات القيادة بين الجامعات المصرية والعربية، زار الدكتور كريم همام مقر اتحاد الجامعات العربية بالأردن، وقد جاءت هذه الزيارة الرسمية في إطار الاجتماعات التحضيرية لإقامة العديد من البرامج التدريبية المشتركة بين الجامعات المصرية والعربية، وبحث سبل التعاون مع جامعة عمان الأهلية، وجامعة الشرق الأوسط بالأردن وكذلك جامعة الزرقاء الأردنية لدعم التبادل الطلابي.